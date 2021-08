Um regresso ao passado no equipamento do Feirense para a nova época

Clube de Santa Maria da Feira divulgou a camisola principal para 2021/22, assim como as alternativas.

O Feirense apresentou esta quinta-feira, ao longo do dia, os equipamentos para a nova temporada. O primeiro, com camisola azul e calção branco, tem um ar retro, com gola à 'moda antiga', num regresso ao passado. O capitão Fábio Espinho foi o modelo escolhido para a primeira apresentação do dia.

Seguiram-se equipamentos mais arrojados, com linhas modernas a combinar com a juventude, irreverência e ambição do novo plantel. Tiago Dias e Vargas deram a cara e o corpo ao vestuário alternativo: um com losangos e degradé de azul escuro até ao branco e outro completamente preto com pequenos quadrados.

