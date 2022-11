Um regresso à Covilhã: ex-Académica é reforço dos serranos

O avançado nigeriano Fatai, que se encontrava sem clube, é reforço do Covilhã, anunciou esta sexta-feira o clube da II Liga.

Fatai, extremo de 26 anos, representou o emblema serrano na temporada 2017/2018, cedido pelo Paços de Ferreira, durante a qual alinhou em 37 partidas e marcou seis golos.

Na última época, o atacante vestiu as cores da Académica.

"Sodiq Fatai, avançado de 26 anos, regressa ao nosso clube e é o nosso mais recente reforço", informou o Covilhã, em comunicado.

O nigeriano conta também com passagens pelo Varzim, Chaves, Paços de Ferreira, Leixões, Gil Vicente, AD Oliveirense e Ribeirão.

O presidente dos 'leões da serra', José Mendes, manifestou na última assembleia geral do clube o desagrado com a posição do Sporting da Covilhã, último classificado do segundo escalão do futebol nacional, e adiantou a intenção de fazer mexidas no plantel ainda antes da reabertura do mercado de transferências.

Fatai é o terceiro reforço anunciado no último mês, depois das contratações dos defesas Tiago Lopes e Ângelo Meneses.