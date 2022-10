Um registo na Liga SABSEG que não se vê nas principais ligas europeias

Nenê brilha com a camisola do Vilafranquense

Faro de golo de Nenê impressiona aos 39 anos.

Anderson Miguel da Silva, conhecido por Nenê no mundo do futebol, está a ter um arranque de época estupendo. O cartão de cidadão do jogador brasileiro já marca 39 anos, mas o fator idade não influencia o rendimento do avançado do Vilafranquense. E os números comprovam isso.

O atleta, natural de São Paulo, apontou sete golos (seis na Liga SABSEG - onde, a par de Daniel dos Anjos, do Tondela, é o terceiro melhor marcador - e um na Taça de Portugal) e fez ainda duas assistências nos 12 jogos que disputou até agora.

Este notável desempenho individual levou a que Nenê fosse eleito o avançado e o jogador do mês de setembro na II Liga. No momento em que recebeu os galardões, o atacante destacou o significado dos prémios e apontou a um objetivo. "Receber estes prémios com 39 anos significa muito para mim. Nas últimas duas épocas, consegui marcar, pelo menos, dez golos. Espero voltar a atingir a marca dos dois dígitos."

O registo de Nenê não encontra paralelo quando se olha para jogadores com idades semelhantes. Ibrahimovic (41 anos, AC Milan), Joaquín (41 anos, Bétis) e Quagliarella (39 anos, Sampdoria) são três estrelas do futebol mundial que ainda competem ao mais alto nível, mas nenhum deles se aproxima do registo do jogador do Vilafranquense (só o internacional espanhol marcou em 2022/23).

Do outro lado do Atlântico, há um nome bem conhecido dos portugueses que ainda marca golos. Lisandro López, ex-FC Porto, tem 39 anos e leva sete golos ao serviço do Sarmiento de Junín.