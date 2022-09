Um reforço a brilhar em Viseu: "Podemos fazer grandes coisas"

Gauthier Ott está em destaque, com dois golos e um par de assistências. O objetivo é brilhar para subir de patamar.

Foram 17 os reforços contratados pelo Académico de Viseu para esta temporada, mas há um que se tem destacado nas primeiras sete jornadas, o francês Gauthier Ott. Desde a pré-época que o extremo esquerdo, que assinou por quatro temporadas, proveniente do Hoffenheim - clube parceiro da SAD -, começou a dar nas vistas e quando se iniciou a competição manteve os níveis exibicionais, ao ponto de ser um dos destaques da equipa, com dois golos e outras tantas assistências.

"A minha adaptação está a ser muito boa. Gosto de jogar numa liga ofensiva, onde marcamos muitos golos. Por isso sim, tudo correu como esperava", contou Gauthier a O JOGO, nada surpreendido com este arranque de temporada, depois de na campanha anterior ter feito quatro golos em 25 jogos.

Quando a possibilidade de se transferir para Portugal surgiu, o extremo de 20 anos "não conhecia o país", mas isso não foi um entrave à mudança. "Ouvi coisas positivas sobre este campeonato e foi uma boa oportunidade para mim. É um clube com planos a longo prazo. Assim que ouvi falar do interesse do Académico de Viseu fiquei seduzido", recorda, perspetivando que a equipa, depois da primeira vitória da época, na receção ao Mafra (2-0), na última jornada, fará um campeonato positivo. Um jogo que marcou a estreia de Jorge Costa ao comando da equipa no Estádio do Fontelo e no qual o dianteiro marcou o segundo golos dos viseenses. "Temos uma equipa com muito potencial, podemos fazer grandes coisas e não devemos estabelecer limites. O meu objetivo é impor-me neste clube, jogar o máximo possível e ajudar a equipa para um dia poder dar o salto para campeonatos de maior dimensão", sublinhou, agradecendo ao Nancy, por lhe ter aberto as portas do futebol. "A França é um país com alguma história na formação e fez de mim o jogador que sou. Na Alemanha aprendi o rigor e o profissionalismo, agora é dar continuidade", resumiu, apontando "a velocidade, o um para um e o pé esquerdo" como pontos fortes do seu jogo, e acrescentando que "Cristiano Ronaldo e Eden Hazard" sempre foram as suas "referências" no mundo do futebol.