"Um ponto tinha sido um prémio"

Zé Manuel, avançado do Nacional, ainda não digeriu bem a derrota com o Farense, mas promete empenho para salvar o Nacional

O avançado do Nacional Zé Manuel considerou, esta terça-feira, em conferência de imprensa, que a sua equipa fez um bom jogo frente ao Farense, apesar de ter sido derrotada por 1-0 e ter jogado quase 30 minutos em superioridade numérica. "Acho que fizemos um bom jogo, a equipa está bem, está focada. Entrámos com atitude competitiva. Com o Farense foi um bocado a imagem da equipa matreira, mas fizemos um bom jogo".

O futebolista lamentou as sucessivas paragens na partida que se sucederam ao golo do Farense. "Na segunda parte, entrámos concentrados, mas um golo de bola parada colocou-nos a perder. O jogo ficou estranho, com muitas paragens, jogadores lesionados. Podíamos ter pontuado, seria um bom prémio para a equipa".

Para Zé Manuel, o fator pressão não chegou agora. "Estamos sempre pressionados. E estamos sempre mais pressionados quando não ganhamos. O segredo é entrar para os dois jogos que faltam com o mesmo empenho e pensar em nós, pois só dependemos de nós".