Um jogador do Feirense em destaque: "Tem potencial para um clube de grande dimensão"

Com três golos (Estoril, Mafra e Benfica B), em seis jogos realizados no campeonato, extremo nigeriano do Feirense tem superado as expectativas nesta época de estreia no plantel principal. Rui Ferreira, antigo treinador dos sub-23, augura-lhe um futuro promissor.

Seis jogos, três golos, duas vezes melhor em campo. Marcus é o jogador do momento no Feirense e quem o conhece bem diz que o nigeriano, de apenas 20 anos, tem talento para muito mais.

"Desde a primeira hora, vimos que era um jogador diferenciado. Às vezes o contexto não ajuda e as oportunidades ficam mais difíceis, mas já tinha condições para subir ao plantel principal no ano passado", revelou Rui Ferreira, antigo treinador dos sub-23, que agora se encontra no comando técnico do Felgueiras. O mesmo traçou um raio X ao extremo.

"É um miúdo que se sente mais confortável a jogar no lado direito do ataque, gosta de vir para dentro, de chutar à baliza, olha os adversários olhos nos olhos, sem qualquer tipo de receio e joga bem de cabeça, pois tem uma boa capacidade de impulsão. Além disso tudo, tem golo", descreveu, acrescentando: "O que me chama mais a atenção, que não é tão normal nestas idades, é o aspeto tático, em que ele é bastante evoluído. Acho que pode fazer carreira a um nível mais elevado, pois tem potencial e talento para jogar num clube de grande dimensão em Portugal", sublinhou.

Marcus, que na temporada passada foi o melhor marcador da equipa na Liga Revelação (sete golos), pode superar essa marca esta temporada, pois Filipe Rocha também já ficou encantado com o seu talento, nomeadamente com o golaço que marcou ao Mafra.

"O Marcus já fazia esse tipo de jogadas nos sub-23 e agora já o fez na II Liga. Apesar de jogar preferencialmente numa faixa, é também muito forte como segundo ou primeiro avançado", reconheceu Rui Ferreira, que foi convidado a comparar a jovem promessa com o compatriota Etebo, que há dois anos, foi vendido por 7,2M€ aos ingleses do Stoke City.

"São jogadores diferentes, mas até vejo o Marcus mais completo, pela capacidade de fazer várias posições. Os números dele até estão a ser melhores, mas ainda é cedo para falar", argumentou.