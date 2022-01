Um golo resolveu o duelo de aflitos entre Varzim e Académica

Triunfo da formação poveira por um golo sem resposta.

O Varzim venceu este sábado a Académica, por 1-0, em partida da 19.ª jornada da Liga SABSEG, num duelo de aflitos entre os dois últimos classificados desequilibrado por um golo de Zé Tiago.

O médio marcou o tento decisivo aos 49 minutos, permitindo à formação poveira quebrar um jejum de vitórias no campeonato que durava desde 21 de setembro do ano passado, quando os nortenhos venceram o Estrela da Amadora.

Com este triunfo o Varzim passa somar 11 pontos e ascende ao 17.º lugar, entregando a lanterna-vermelha da II Liga aos estudantes, que continuam com os mesmos oito pontos, e sem vencer há seis jogos.

A equipa poveira começou a querer justificar a vitória com uma melhor entrada no desafio, conseguindo jogar mais tempo, e na área adversária, e criando as primeiras situações de perigo, perante uma Académica com pouca rotação, que só esboçou a primeira ameaça já depois da meia hora, num remate de longe de Traquina.

Ainda antes do descanso, Zé Tiago teve uma soberana oportunidade para inaugurar o marcador para o Varzim, mas, em boa posição, rematou fraco para defesa de Mika.

Ainda assim, o lance terá motivado o médio varzinista, que pouco depois do regresso do descanso, acabou mesmo por marcar, num desvio esforçado a um cruzamento de Bruno Tavares.

Só quando se viu em desvantagem a Académica despertou, verdadeiramente, para o jogo, criando boas oportunidades para resgatar o empate, nomeadamente num livre de João Carlos e num cabeceamento de Caballero ao poste.

No entanto, perante a falta de eficácia dos visitantes, o Varzim foi cerrando fileiras e amarrando com "unhas e dentes" o magro pecúlio até final.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Académica, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Zé Tiago, 49 minutos.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Leandro, Cássio, André Micael, Rego, Zé Carlos (Nuno Valente, 78), André Leão (Rafael Assis, 66), Zé Tiago (Tiago Cerveira, 78), Bruno Tavares (Lessinho, 70), Heliardo e Agdon (Murilo, 78).

(Suplentes: Ismael, Raí Ramos, Rafael Assis, Nuni Valente, Lessinho, George Ofusu, Tiago Cerveira e Murilo).

Treinador: Pedro Miguel.

- Académica: Mika, Guilherme (Costinha, 64), Justiniano, Michael Douglas, David Sualehe (Fábio Vianna, 70), Luís Aurélio (João Lucas, 46), Reko, Traquina (Hugo Seco, 70), Jonathan Toro (Caballero, 55), Fatai e João Carlos.

(Suplentes: Stojkovic, Mimito, Dani, Fábio Vianna, Costinha, Caballero, João Tiago e Hugo Seco).

Treinador: Pedro Duarte.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cássio (09), Luís Aurélio (15), Michael Douglas (31), Leandro (56), Murilo (85), Fábio Vianna (87) e Caballero (90+1).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.