Um golo para cada lado e empate no jogo entre Covilhã e Nacional

Equipa serrana esteve na frente ao marcador, mas consentiu o golo da igualdade.

Covilhã e Nacional empataram este domingo 1-1, na oitava jornada da Liga SABSEG, com Jô a adiantar os anfitriões, aos 15 minutos, e Róchez a responder para os insulares, aos 48.

Os leões da serra, que contam 10 pontos, somaram o sexto jogo sem vencer (quarto empates e duas derrotas), enquanto a formação da Madeira soma 11 e pontuou pela segunda vez consecutiva, depois do triunfo por 3-0 na Trofa.

Numa primeira metade, jogada com pouca intensidade, os serranos foram a única equipa a conseguir criar perigo junto da baliza do Nacional, que se mostrou incapaz de criar desequilíbrios.

Aos 15 minutos, a equipa da casa chegou à vantagem, num cabeceamento à boca da baliza de Jô, em resposta a um cruzamento de Jean Felipe, que marcou o regresso aos golos do atacante brasileiro sete partidas depois.

Ahmed também ameaçou, com a bola a sair por cima do alvo, e, na resposta, Camacho ensaiou um remate fraco, para as mãos de Navacchio, como aconteceu mais tarde na outra área, com Jean a atirar e Rui Encarnação a defender sem dificuldade.

Quando estavam jogados 40 minutos, Ahmeh, a 30 metros da baliza, atirou forte e obrigou o guardião do Nacional a evitar o golo com uma palmada por cima da barra, para, em "cima" do descanso, e na sequência de um canto batido por Jean, Rui Encarnação travar o cabeceamento de André Almeida.

A segunda metade começou, praticamente, com o golo do empate dos insulares, por Róchez, aos 48 minutos, a finalizar o cruzamento feito após uma perda de bola de Ahmed.

Os serranos, goleados na última jornada no reduto do Casa Pia (0-4), souberam reagir, e, com as linhas avançadas audazes, mas desinspiradas, não aproveitaram. Primeiro, Jô não conseguiu dominar a bola e, aos 69 minutos, o guarda-redes defendeu.

Tanto Wender como Rui Borges mexeram nas equipas e a partida tornou-se combativa e disputada, com ambas as formações a procurarem o golo da vitória, mas a depararem-se com pouco espaço.

Nos minutos finais, Rui Sousa alojou a bola por cima da rede e Encarnação defendeu o remate rasteiro de Teague. Antes do apito final, Navacchio também negou o golo a Camacho e segurou a igualdade.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Covilhã - Nacional, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Jô, 15 minutos.

1-1, Róchez, 48.

Equipas:

- Covilhã: Léo Navachio, Tiago Moreira (Ricardo Vaz, 74), André Almeida, Helitão, David Santos, Ryan Teague, Jorge Vilela (Lucas Barros, 65), Jean Felipe, Ahmed Isaiah, Devid Silva (Diogo Almeida, 65) e Jô.

(Suplentes: Igor Araújo, Joel Vital, Lucas Barros, Felipe Dini, Thiago Moraes, Frank Angong, Diogo Cornélio, Ricardo Vaz e Diogo Almeida).

Treinador: Wender Said.

- Nacional: Rui Encarnação, Baiano, Rafael Vieira (Júlio César, 86), Suliman, André Sousa, Alhassan (Danilovic, 81), Francisco Ramos, Jota (Vítor Gonçalves, 73), João Camacho, Witi (Rouai, 86) e Bryan Róchez.

(Suplentes: Danilovic, Bruno Gomes, Boubacar Konte, Fernandes, Ruben Freitas, Júlio César, Vítor Gonçalves, Mabrouk Rouai e Dudu).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alhassan (13), Jô (15), Ricardo Vaz (78) e Danilovic (90).

Assistência: Cerca de 150 espetadores.