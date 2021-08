Um golo nos descontos empatou o jogo entre FC Porto B e Nacional

Dragões continuam sem vencer na Liga SABSEG.

FC Porto B e Nacional empataram 1-1, numa partida da terceira jornada da Liga SABSEG, que foi resolvida já em tempo de compensação.

Os portistas continuam sem vitórias na prova, enquanto a equipa insular, por outro lado, soma o primeiro empate, depois de na jornada anterior ter goleado o Vilafranquense, por 4-0.

Os primeiros minutos foram muitos disputados no meio-campo da equipa portista, com o Nacional a conseguir subir mais no terreno não construindo, no entanto, situações de grande perigo.

Mesmo assim, sem grande preponderância de qualquer equipa, os "dragões" acabaram por ser mais eficazes e inauguraram o marcador logo aos 12 minutos. Após um cruzamento do capitão Varela, Sebastian Soto apareceu solto e desviou a bola em cima da linha de golo.

Em vantagem, a equipa do FC Porto B assumiu um novo ritmo na partida e, até ao intervalo, esteve por cima, tendo, por mais do que uma vez, oportunidade de aumentar a vantagem.

A segunda parte perdeu vigor, com as duas equipas a arriscarem pouco.

Mas, nos últimos minutos, o Nacional não desistiu e acabou por chegar ao empate. Rui Correia, no primeiro minuto de tempo extra após os 90, cabeceou para o golo da equipa madeirense.

Com este resultado, o Nacional soma agora 4 pontos, enquanto o FC Porto B contabiliza 2.

Jogo disputado no Estádio do Olival, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Nacional, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Sebastian Soto, 12 minutos.

1-1, Rui Correia, 90+1

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Tomás Esteves, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Mor Ndiaye, Bernardo Folha (Vasco Sousa, 80), Samba Koné (Danny Loader, 70), Gonçalo Borges (Romain Correia, 86), Sebastien Soto (Rodrigo Valente, 70) e Varela (Peglow, 79).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Danny Loader, Romain Correia, Tiago Matos, Vasco Sousa, Peglow, Rodrigo Valente, Levi Faustino e Leonardo Borges.

Treinador: António Folha.

- Nacional: Vagner, José Gomes (André Sousa, 77), Rui Correia, Rafael Vieira, Rúben Freitas, Vítor Gonçalves, Jota (Chaby, 90), Danilovic (Witi, 46), João Camacho (Dudu, 81), Bruno Gomes e Marco Matias (Rouai, 46).

(Suplentes: António Filipe, Alhassan, Chaby, Witi, Suliman, André Sousa, Francisco Ramos, Rouai e Dudu).

Treinador: Costinha.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Tomás Esteves (9), Bernardo Folha (35), Rafael Vieira (52), João Mendes (67).

Assistência: Cerca de 200 espectadores.