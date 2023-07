João Araújo, reforço do Paços, lesionou-se e tem uma longa paragem pela frente.

O azar não deixou João Araújo mostrar o seu melhor ao serviço do Paços de Ferreira. O avançado de 23 anos foi submetido a uma operação a uma rutura de ligamentos do joelho esquerdo e enfrenta, agora, uma paragem entre seis a oito meses. É muito tempo para um jogador estar afastado dos relvados, sobretudo quando se trata de um reforço.

João Araújo lesionou-se no decorrer do jogo de preparação com o Penafiel, no dia 12 de julho, logo na sua primeira oportunidade. "Um dos piores dias da minha vida. Difícil descrever em palavras aqui o sentimento de tristeza, desânimo, falta de sorte, ou alguma palavra que se enquadra a essa situação", escreveu no Instagram, o avançado emprestado pelo Grémio Anápolis.

Num momento triste, João Araújo vê uma oportunidade para "amadurecer como homem e como profissional".