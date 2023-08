Tulipa quer "uma equipa madura e adulta" no dérbi com o Nacional

O Marítimo inovou e para a presente época fará as conferências sempre com a presença de um jogador e do treinador principal, Tulipa. Xadas também fez a antevisão ao dérbi.

Foi uma novidade que saltou à vista na primeira conferência de imprensa de antevisão dos jogos da II Liga, com Tulipa e Xadas a abordarem o primeiro jogo do campeonato, onde o Marítimo regressa 38 anos depois. E será um dérbi de II Liga contra o Nacional que também acontece 38 anos depois.

Coube a Tulipa apontar que a sua equipa está preparada. "É o primeiro jogo de uma competição nova para nós, que não é muito a nossa história", afirmou, para depois revelar possuir conhecimento sobre o adversário. "Preparámo-nos e conhecemos o nosso adversário, embora não tenhamos um grande leque de referências, resumindo-se praticamente a dois jogos realizados pelo Nacional".

Para este encontro, Tulipa sublinhou as características que pretende para a sua equipa. "Uma equipa madura, adulta e acima de tudo uma equipa com o controlo do jogo". Depois, o técnico deixou uma certeza. "É um jogo importante. É o primeiro e porque jogamos com um rival da mesma região. Temos a ambição de querer ganhar, mas isso acontece quando andamos muito perto das nossas ideias", garante.

Já o médio Xadas fez questão de sublinhar que a equipa vai pelos três pontos. "Vamos entrar no dérbi madeirense como em todos os jogos, para vencer. Isso é uma coisa que não muda. Estamos num contexto diferente, mas queremos devolver rapidamente o Marítimo à I Liga",

Xadas transita para a nova época garantindo estar de cabeça "limpa". "Saíram muitos jogadores, alguns tiveram de sair para ajudar o clube, financeiramente, outros ficaram. E quem ficou e quem chegou está cá para ajudar e com o compromisso a 100%", disse.

Sobre a época anterior, que levou à despromoção da equipa, em nome pessoal diz que assume as suas responsabilidades. "A época passada foi mesmo um desastre e infelizmente aconteceu algo de muito mau ao clube e a todos nós. Culpa nossa, que estamos cá para assumir e melhorar e devolver o clube à I Liga", afirmou.