Tulipa não quer mais saídas no Marítimo: "Esperamos não ter uma oferta deslumbrante"

Treinador do Marítimo é da opinião que os jogos da II Liga estão todos muito equilibrados, com pouco espaço para a "criatividade". Vencer no Caldeirão é obrigatório.

O treinador do Marítimo não tem dúvidas: "Os jogos em casa têm de ser ganhos", defendeu logo no primeiro momento da conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Aves SAD, no Caldeirão, marcado para as 18h00 de sábado.

"Vamos jogar em casa, temos de respeitar a nossa casa e os nossos adeptos. Os jogos em casa têm de ser ganhos. Queremos continuar a crescer e a evoluir para sermos uma equipa forte", vincou.

Não obstante a vitória sobre o Nacional, o técnico não está à espera de jogos com espetáculo na II Liga, nem tão pouco da sua equipa. "A segurança está ligada com o sucesso das equipas. São jogos muito fechados e trancados. Queremos controlar o jogo de forma diferente. A II Liga vai ser muito competitiva. Bom investimento, bons plantéis. Equipas muito consistentes. Equipas a defender com linhas de cinco, muito baixas. Não queremos ir por aí. Há muitas equipas iguais".

Para trás ficou o dérbi madeirense. "O resultado foi bom, era o que ambicionávamos. Ganhamos três pontos a um vizinho. Quando tivemos bola, tivemos seguros, mas queremos ser práticos. Há muitas coisas positivas que têm que ser aumentadas".

Um amargo de boca? Apenas com a postura da equipa na segunda parte. "Controlámos mais na segunda parte. Deixámos o adversário ter bola".

Quanto ao mercado, espera uma entrada e nenhuma saída. "Não queremos que isso aconteça. Temos jogadores apelativos. Queremos continuar com estes jogadores. Focamo-nos nos extremos que nos faltava. Ontem recebemos o Euller Silva e um outro jogador que pode vir para essa posição. Esperamos não ter uma oferta deslumbrante", rematou.