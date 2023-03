Trofense volta aos pontos e interrompe série do Nacional

Redação com Lusa

Depois de duas derrotas, o Trofense conseguiu o empate na receção ao Nacional, que vinha de dois triunfos seguidos. A equipa da Trofa é penúltima, com 20 pontos, à condição; os madeirenses estão em 13.º, com 28, e aguardam pelo que farão os adversários mais diretos.

O Nacional arrancou, este sábado, um importante empate 2-2 em casa do aflito Trofense, em jogo da 24.ª jornada da II Liga em que o golo do suplente insular Luís Esteves, aos 59 minutos, foi decisivo.

Em equipas que partiam de momentos de forma distintos - o Nacional vinha de duas vitórias consecutivas e o Trofense de duas derrotas -, o encontro foi equilibrado, tendo o Nacional inaugurado por Carlos Daniel (22 minutos) e fechado por Luís Esteves (59), tendo os anfitriões marcado pelo meio através de Rúben Ferreira (27) e Wesley Tanque (35).

Após diversas ocasiões de lado a lado, o Nacional inaugurou o marcador aos 22 minutos, num lance em que Carlos Daniel tabelou com Zé Manuel e, frente a Tiago Silva, atirou rasteiro entre as pernas do guarda-redes.

A vantagem dos visitantes durou pouco, já que, cinco minutos depois, o Trofense repôs a igualdade, num cruzamento rasteiro de Pachu, ao qual Erivaldo respondeu com um primeiro remate, que embateu na defensiva madeirense, e, na recarga, com a baliza à mercê, Rúben Ferreira restabeleceu a igualdade.

O Trofense completou a reviravolta no marcador através de um cruzamento de Tiago Manso, numa incursão pela direita, que descobriu a cabeça de Wesley Tanque, no interior da área, que finalizou sem hipóteses para o guardião adversário (35).

A parte inicial do segundo tempo voltou a mostrar o que haviam sido os primeiros 45 minutos e, depois de uma arrancada de Witi Quemba pelo corredor esquerdo, o extremo cruzou tenso, tendo a bola embatido caprichosamente em Vasco Rocha e se dirigido para Luís Esteves, que apenas teve de encostar para deixar o jogo novamente empatado.

A partir da igualdade o jogo estabilizou e as duas formações foram apresentando maiores cautelas, tendo o remate de Djalma à barra do Nacional, aos 80 minutos, constituído o único lance de real perigo.

Jogo no Estádio Clube Trofense, no Porto.

Trofense - Nacional, 2-2.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

0-1, Carlos Daniel, 22 minutos.

1-1, Rúben Ferreira, 27.

2-1, Wesley Tanque, 35.

2-2, Luís Esteves, 59.

Equipas:

- Trofense: Tiago Silva, Tiago Manso, Tiago Ferreira, Rúben Ferreira, Tiago André, Mateus Sarará, Vasco Rocha (Maiga, 77), Erivaldo (Stevy Okitokandjo, 77), Henrique Pachu (Djalma, 66), Mozino e Wesley Tanque.

(Suplentes: Miguel Santos, Martim Maia, Daniel Liberal, Simão Martins, Maiga, Stevy Okitokandjo, Marcos Valente, Djalma e Schürrle).

Treinador: Jorge Casquilha.

- Nacional: Rui Encarnação, Clayton Sampaio, Rafael Vieira, Paulo Vitor, André Sousa, Rúben Ramos (Sérgio Marakis, 51), Carlos Daniel, Zé Manuel (Pipe Gomez, 72), Gustavo Silva (Luís Esteves, 46), Witi Quembo (Rúben Macedo, 90+2) e Dudu.

(Suplentes Vinícius Machado, João Aurélio, Bruno Gomes, Luís Esteves, Jota, Sérgio Marakis, Pipe Gomez e Rúben Macedo).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Witi Quembo (27), Maiga (82), Sérgio Marakis (89), Maiga (90) e Mateus Sarará (90+04).

Assistência: 749 espectadores.