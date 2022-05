Trofense vence Feirense e ganha fôlego na luta pela permanência

Triunfo por 2-1 na ronda 32 da Liga SABSEG.

O Trofense venceu o Feirense por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga SABSEG, disputado no Estádio Marcolino de Castro, saindo dos lugares de despromoção da competição.

O Trofense adiantou-se no marcador ainda na primeira parte, após duas grandes penalidades convertidas por Achouri (19 e 32), com o Feirense a reduzir num remate eficaz de Tavares, aos 61 minutos.

Com o triunfo, o Trofense sai do lugar do play-off de despromoção, ascendendo à 14.ª posição, com 34 pontos, enquanto o Feirense fica de fora da luta pela subida, no quinto lugar, com 52 pontos.

Depois de um início equilibrado, o Trofense acabou por se colocar em vantagem na sequência de uma grande penalidade convertida por Achouri, aos 19 minutos, que castigou mão na bola de Sidney Lima dentro da área.

Aos 32 minutos, Diga também jogou a bola com a mão dentro da área do Feirense e Achouri voltou a aproveitar mais uma grande penalidade para aumentar a diferença no marcador para o Trofense.

Na segunda parte, o Feirense reduziu a desvantagem por Tavares, aos 61 minutos, com o médio a aproveitar um corte defeituoso para a entrada da pequena área e a rematar para a baliza deserta.

A equipa de Rui Ferreira esteve perto do empate aos 71 minutos, num remate de longa distância de Steven, que o guarda-redes Rodrigo desviou para canto.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense - Trofense: 1-2.

Ao intervalo: 0-2

Marcadores:

0-1, Achouri, aos 19 minutos, grande penalidade.

0-2, Achouri, 32, grande penalidade.

1-2, Tavares, 61.

Equipas:

- Feirense: Igor, Diga (Tiago Dias, 46), Manu, João Pinto, Sidney Lima (Samuel Teles, 65), Bruno, João Oliveira, Tavares (André Rodrigues, 77), João Paulo, Oche (Steven, 46) e Jorge Teixeira.

(Suplentes: Arthur, Ícaro, Washington, Samuel Teles, Steven, André Rodrigues, Tony, Cláudio Silva e Tiago Silva)

Treinador: Rui Ferreira.

- Trofense: Rodrigo, Tito Júnior, João Paulo (Caio Marcelo, 60), Simão Martins, Tiago André, Bruno Almeida (Beni, 68), Mateus, Vasco Rocha, Gustavo Furtado, Achouri (Keffel, 90+3) e Bruno Moreira (Rodrigo Ferreira, 69).

(Suplentes: São Bento, Capita, Andrézinho, Daniel Liberal, Beni, Caio Macedo, Nurenttin, Keffel e Rodrigo Ferreira)

Treinador: Sérgio Machado.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Diga (30), Bruno Moreira (39), Achouri (45), Sidney Lima (45) e Steven (88).

Assistência: cerca de 1.000 espectadores.