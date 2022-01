Trofense trava o líder Benfica B com golos na segunda parte

Formação da Trofa interrompeu uma série negativa de quatro jogos sem ganhar.

O Trofense recebeu e venceu esta sexta-feira o líder Benfica B, por 2-0, com golos na segunda parte, interrompendo uma série negativa de quatro jogos sem ganhar, na 20.ª jornada da II Liga.

O francês Achouri inaugurou o marcador, de livre direto, aos 53 minutos, e Bruno Almeida, aos 87', confirmou o merecido triunfo do Trofense, sobretudo pela superior eficácia da equipa no segundo tempo.

Com este resultado, o Trofense ascendeu provisoriamente ao 11.º lugar, com 24 pontos, enquanto o Benfica B mantém 39, mas, no final da jornada, poderá ser apanhado no primeiro lugar por Casa Pia e Feirense.

Jogo no Estádio CD Trofense, na Trofa.

Trofense - Benfica B, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Elias Achouri, 53 minutos.

2-0, Bruno Almeida, 87.

Equipas:

Trofense: Rodrigo Moura, Daniel Liberal (Tito Júnior, 81), Mutsinzi, João Paulo, Simão Martins, Matheus Índio (Rodrigo Ferreira, 66), Beni Mukendi, Vasco Rocha, Bruno Almeida (Tiago André, 90+4), Gustavo Furtado (Diedhiou, 66) e Elias Achouri (Keffel, 80).

(Suplentes: Rafa Alves, Caio Marcelo, Tito Júnior, Tiago André, Andrezinho, Abel Kanyamuna, Keffel, Diedhiou e Rodrigo Ferreira).

Treinador: Francisco Chaló.

Benfica B: Léo Kokubo, Fabinho, Pedro Álvaro, Miguel Nóbrega, Sandro Cruz, Rafael Brito (João Resende, 90+1), Martim Neto (Jair Tavares, 66), Cher Ndour (Diogo Capitão, 90+1), Umaro Embaló, Duk e Tiago Gouveia (João Neto, 66).

(Suplentes: Carlos Santos, Pedro Ganchas, Rafael Rodrigues, João Tomé, João Neto, Diogo Capitão, Jair Tavares, João Resende e Diego Moreira).

Treinador: António Oliveira.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mutsinzi (04), Rafael Brito (18), Pedro Álvaro (52), Matheus Índio (54), Umaro Embaló (62) e Bruno Almeida (88).

Assistência: Cerca de 800 espectadores.