Trofense renasce na segunda parte e resgata ponto perante FC Porto B

Com este resultado, as duas equipas mantêm-se separadas por três pontos a meio da tabela

Trofense e o FC Porto B empataram 2-2, em jogo em atraso da 18.ª jornada da II Liga SABSEG, com os trofenses a resgatarem a igualdade na segunda parte num espaço de três minutos.

Num encontro bem disputado e com vários lances de perigo, os azuis e brancos colocaram-se na frente logo aos quatro minutos, com um golo de Samba Koné, e ampliaram ainda no primeiro tempo, por Danny Loader (35), mas as mexidas de Francisco Chaló ao intervalo trouxeram um reforço anímico, materializado por Bruno Almeida (66) e Elias Achouri (69).

Com este resultado, as duas equipas mantêm-se separadas por três pontos a meio da tabela, com os dragões no oitavo lugar, com 28 pontos, e os homens da Trofa no 11.º lugar, com 25.

Jogo realizado no Estádio do Clube Desportivo Trofense, na Trofa.

Trofense - FC Porto B: 2-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Samba Koné, aos 04 minutos.

0-2, Danny Loader, 35.

1-2, Bruno Almeida, 66.

2-2, Elias Achouri, 69.

Equipas:

- Trofense: Rodrigo, Daniel Liberal (Tito Júnior, 46), Mustinzi, João Paulo, Simão Martins, Vasco Rocha, Beni, Rodrigo Ferreira (Tiago André, 46), Bruno Almeida (Caio Marcelo, 90+4), Gustavo Furtado (Keffel, 74) e Elias Achouri.

(Suplentes: Rogério, Andrézinho, André Azevedo, Caio Marcelo, Tito Júnior, Tiago André e Keffel)

Treinador: Francisco Chaló.

- FC Porto B: Ricardo Silva, Tomás Esteves, Romain Correia, Zé Pedro, Leonardo Borges (Rodrigo Pinheiro, 70), Mor Ndiaye (Sidnei Tavares, 90+3), Bernardo Folha, Vasco Sousa (Jorge Meireles, 90+3), Varela (Peglow, 70), Samba Koné (Diogo Ressurreição, 88) e Danny Loader.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Sidnei Tavares, Umaro Candé, Rodrigo Pinheiro, Diogo Abreu, Peglow, Jorge Meireles, Diogo Ressurreição e Wesley.)

Treinador: António Folha.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Almeida (43), Leonardo Borges (46), Beni (62) e Samba Koné (71).

Assistência: 751 espetadores.