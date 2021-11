Trofense oficializa saída de Rui Duarte do comando técnico

Francisco Chaló prepara-se para assumir o leme do clube nortenho.

Rui Duarte deixou o comando técnico do Trofense, após um vínculo que começou na temporada passada e incluiu o título do Campeonato de Portugal, na época passada, anunciou esta sexta-feira o 14.º classificado da Liga SABSEG.

"O Trofense agradece a forma dedicada e empenhada que o treinador sempre teve ao serviço do clube, assim como a postura tida neste momento de cessação do vínculo contratual. Pelo trabalho e postura, o agradecimento extensivo aos adjuntos de Rui Duarte que acompanham o treinador na saída do clube", tal como o team-manager Hélder Sousa, pode ler-se na nota publicada no site oficial.

Rui Duarte assumiu o comando do Trofense em dezembro de 2020, conquistando o título nacional do Campeonato de Portugal e consequente subida à Liga SABSEG, escalão no qual somou 11 pontos esta temporada, com duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

No sábado, os trofenses devem anunciar Francisco Chaló como novo timoneiro, que vai preparar a deslocação ao terreno do Leixões, agendada para 28 de novembro, depois das derrotas frente ao Rio Ave (1-0) e Farense (2-0), que colocaram um ponto final no percurso de Rui Duarte à frente do emblema nortenho.