Trofense "lamenta profundamente" conduta de Ange Mutsinzi e garante que "já nada deve" ao jogador

Defesa-central alegou salários em atraso. Trofense diz que tem as "obrigações contratuais em dia".

O Trofense, da Liga SABSEG, emitiu um comunicado, este sábado, a garantir que tem as suas "obrigações contratuais em dia com os jogadores". A motivação do emblema da Trofa foi o facto de Ange Mutsinzi ter alegado salários em atraso.

"Na sequência de notícias nos Media sobre a rescisão unilateral do jogador Ange Mutsinzi, o Clube Desportivo Trofense - Futebol SAD esclarece que tem as suas obrigações contratuais em dia com os jogadores que integram o plantel. E que, neste momento, já nada deve ao referido futebolista. De igual modo, lamenta profundamente a conduta do referido jogador, bem como a forma como este trouxe esta questão a público, sem prejuízo de reservar o direito de, em sede própria, dirimir a legalidade da mesma. A SAD do Clube Desportivo Trofense está atenta e, em devido tempo, vai verificar se esta conduta teve por base uma questão meramente laboral ou se, ao invés, teve motivações desportivas que implicam terceiros", lê-se no comunicado da equipa nortenha.