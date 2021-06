Trofense foi ao Brasil acertar mais um reforço, agora para o ataque

Luiz Henrique Pachu vai mudar-se para Portugal para reforçar o Trofense

Luiz Henrique Pachu, avançado de 25 anos que representa o Cianorte (Brasil), vai ser reforço do Trofense, apurou O JOGO. O brasileiro fez a maior parte da formação no Botafogo e transferiu-se para o emblema do Paraná no início deste ano, depois de ter jogado no Atibaia e no Atlético-PB, em 2020. Leva sete golos em 20 jogos, repartidos entre série D, Copa do Brasil e Paranaense.

Junta-se às entradas do central Marcos Valente (Estoril), do médio Andrezinho (U. Leiria) e do avançado Gustavo (Maria da Fonte). Embora ainda não tenham sido oficializados, todos eles estão garantidos pelo recém-promovido à Liga SABSEG.