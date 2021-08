Trofense estreia-se a vencer com reviravolta frente ao Penafiel

Equipa da Trofa, bafejada pela inspiração de Bruno Almeida, ascendeu ao décimo lugar do campeonato, agora com cinco pontos, menos um do que os penafidelenses.

O recém-promovido Trofense conquistou, esta segunda-feira, a primeira vitória na Liga SABSEG, ao bater o Penafiel por 2-1, na quarta jornada da competição, com uma reviravolta consumada com um grande golo de Bruno Almeida.

Rui Pedro apontou o primeiro golo, aos 23 minutos, que recebeu resposta imediata por parte de João Faria, aos 26 minutos, e, já no segundo tempo, um "disparo" de Bruno Almeida (63) conquistou os três pontos para a formação de Rui Duarte.

A partida começou animada e com várias oportunidades para os dois lados, mas foi graças um lance caricato que Rui Pedro inaugurou o marcador, ao não perdoar um mau alívio dentro da grande área para colocar o Penafiel em vantagem.

No entanto, a resposta "caseira" surgiu de imediato e por intermédio de João Faria, que fugiu à marcação num canto e empurrou para o fundo das redes ao segundo poste. Pouco depois, Feliz Vaz cruzou para o desvio de Roberto ao poste e a partida acalmou, entrando num ritmo morno e com várias paragens até ao descanso.

No regresso dos balneários, foi preciso uma iniciativa individual de Roberto para quebrar a monotonia, mas Rogério Santos respondeu à altura, uma defesa que desbloqueou a criatividade do companheiro Bruno Almeida no minuto seguinte.

Numa primeira ocasião, o extremo "disparou" ao poste e, no seguimento do lance, descaído do lado direito, fletiu para o meio e rematou colocado, fora do alcance de Caio Secco para assinar a reviravolta no marcador.

Pedro Ribeiro foi ao banco buscar soluções para fugir à derrota e quase acertou, já que Ronaldo Tavares, lançado pelo flanco direito, cruzou para Édi Semedo, o avançado dominou, tirou um defesa da frente e atirou colocado, mas o esférico acertou no poste.

De realçar as estreias de Mutsinzi, Caio Marcelo e Rodrigo Ferreira pelo Trofense, que ajudaram a formação a conquistar a primeira vitória da época e fugir aos lugares de despromoção.

O Trofense ascendeu, com o primeiro triunfo na Liga SABSEG, ao décimo lugar da classificação, agora com cinco pontos somados, ficando a apenas um do Penafiel, que caiu para a oitava posição.

Jogo realizado no Estádio do Clube Desportivo Trofense, na Trofa.

Trofense - Penafiel: 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Rui Pedro, 23 minutos.

1-1, João Faria, 26.

2-1, Bruno Almeida, 63.