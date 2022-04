Trofense, em inferioridade numérica, vence Varzim em jogo de aflitos

Triunfo por um golo sem resposta na ronda 31 da Liga SABSEG.

O Trofense venceu o Varzim 1-0, apesar de mais de uma hora reduzido a 10 após expulsão de Djalma e interrompeu a série de 11 jogos sem triunfos, na 31.ª jornada da Liga SABSEG.

Achouri marcou o único golo do encontro, aos 53 minutos, já depois de o internacional angolano ter visto o cartão vermelho direto, aos 30 minutos, na estreia a titular, um resultado que permitiu a permuta de lugares com os poveiros e deixa o Trofense um ponto acima da "linha de água".

Sem vencer há 11 jogos, os homens da Trofa receberam a formação de Pedro Miguel, que vinha motivada pelas quatro vitórias nos últimos seis jogos e que a relançaram na procura de disputar mais um ano no segundo escalão do futebol português.

Perante uma lotação esgotada, os poveiros entraram melhor e rondaram desde cedo a baliza adversária, ameaçando o golo num cabeceamento de Cássio e um remate de primeira de Murilo.

Além do nervosismo, os anfitriões exibiam dificuldades em sair em apoio e, como resultado, raras vezes ultrapassaram o meio-campo com a posse de bola controlada, numa tarefa que se viria a complicar depois do cartão vermelho direto a Djalma, na sua estreia a titular, depois de uma entrada perigosa sobre André Micael.

Até ao intervalo, destaque para um contra-ataque rápido conduzido por Murilo, Tomás Silva cruzou ao segundo poste e Tiago André, mais rápido, evitou o golo certo dos poveiros, que poderia ter surgido em novo remate de "ressaca" de Murilo, mas Rodrigo Moura estava atento e desviou para canto.

Sem alterações ao intervalo, as duas equipas regressaram ao relvado com mudança no ímpeto dos trofenses, mas voltou a ser o Varzim a criar perigo, numa combinação entre Zé Tiago e Murilo, o brasileiro devolveu ao português, que entrou na área e, com tudo para fazer o golo, atirou ao lado.

Na resposta, uma jogada de insistência no flanco direito permitiu o cruzamento de Tito Júnior, que atravessou toda a área e caiu nos pés de Achouri, que, com um remate de primeira, 'fuzilou' a baliza e deixou Ricardo "pregado" para apontar o único golo do encontro.

Mesmo em desvantagem numérica, os "caseiros" ficaram perto de aumentar três minutos depois, mas Gustavo Furtado não teve arte nem engenho para aproveitar o passe de Tiago André, que o isolou perante Ricardo, permitindo a defesa do "guardião".

Até ao apito final, destaque para um remate de longe de Tiago André, que "rasou" o poste e uma grande defesa de Rodrigo Moura a remate de Heliardo, que segurou os três pontos e a estreia vitoriosa do treinador Sérgio Machado.

Jogo realizado no Estádio do Clube Desportivo Trofense, na Trofa.

Trofense - Varzim: 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Achouri, 53 minutos.

Equipas:

- Trofense: Rodrigo Moura, Tito Júnior, João Paulo, Simão Martins, Tiago André, Vasco Rocha, Matheus Índio (Beni, 87), Gustavo Furtado (Nurettin, 69), Bruno Almeida (Andrezinho, 87), Achouri (Keffel, 90) e Djalma.

(Suplentes: Vítor São Bento, Keffel, Daniel Liberal, Rodrigo Ferreira, Benim, Nurenttin, Andréeinho, Capita e Bruno Moreira).

Treinador: Sérgio Machado.

- Varzim: Ricardo, Leandro Silva (George Ofosu, 79), André Micael, Cássio, João Reis, Luís Silva (Nuno Valente, 64), Zé Carlos (Raí Ramos, 86), Murilo (Heliardo, 64), Zé Tiago, Tomás Silva e Agdon (Tavinho, 64).

(Suplentes: Isma, Raí Ramos, Rafael Assis, Nuno Valente, André Leão, Heliardo, George Ofosu, Rodrigo Rego e Tavinho).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Agdon (52), Isma (55, no banco), Heliardo (65) e Rodrigo Moura (81). Cartão vermelho direto para Djalma (30).

Assistência: 2.358 espectadores.