Trofense de regresso ao trabalho para preparar 2022/23

Redação com Lusa

Através das redes sociais, o 13.º classificado da última edição da II Liga publicou imagens do regresso aos trabalhos no Campo das Oliveiras, em Serzedelo, Guimarães.

O Trofense regressou esta segunda-feira aos trabalhos para preparar a segunda temporada consecutiva na II Liga portuguesa, com a realização de exames médicos e treino sob a orientação de Sérgio Machado.

Através das redes sociais, o 13.º classificado da última edição da II Liga publicou imagens do regresso aos trabalhos no Campo das Oliveiras, em Serzedelo, Guimarães.

Depois da manutenção assegurada com Sérgio Machado no leme, que sucedeu a Francisco Chaló e a Rui Duarte, o Trofense garantiu as contratações de Tiago Antunes, João Traquina e Tiago Manso para a próxima temporada, além das saídas dos guarda-redes Rodrigo Moura (Chaves), Matheus Índio (Vitória de Guimarães) e Vítor São Bento (Covilhã).