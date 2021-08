Guardião estava no PAEEK do Chipre e volta a Portugal para jogar na Liga SABSEG

Rafa Alves é o mais recente reforço do Trofense, da Liga SABSEG. O guarda-redes, 27 anos, representou o PAEEK (Chipre), na última temporada, onde fez 34 jogos, e agora está de volta a Portugal para jogar no segundo escalão do futebol português. Formado no Palmeiras e Braga passou, também, por União da Madeira, Aves, Coimbrões e Vizela.