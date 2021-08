Trofense contrata central vindo do Ruanda

Ange Mutsinzi é o mais recente reforço do Trofense, da II Liga.

Ange Mutsinzi é reforço do Trofense, da II Liga. O defesa-central, 23 anos, internacional pelo Ruanda, jogava no APR FC. Define-se como um "jogador rápido, forte no jogo aéreo e na marcação".

"Venho com muita ambição, focado em trabalhar e acima de tudo ajudar no que são os objetivos do clube. Para mim é uma nova experiência mas estou ficado em adaptar-me rápido, mostrar as minhas capacidades e evoluir enquanto jogador nesta nova realidade", afirmou.