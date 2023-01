Trofense contrata avançado brasileiro que jogava na Bolívia

Wesley Tanque reforça ataque do Trofense.

O Trofense anunciou esta quarta-feira a contratação aos bolivianos do Atlético Palmaflor do avançado brasileiro Wesley Tanque, que procurará ajudar o emblema da Trofa a sair da zona de despromoção da II Liga.

"Estou a chegar agora para ajudar a equipa na remontada. Espero poder fazer uma grande temporada e ajudar-vos a atingir o objetivo", anunciou o jogador, em declarações para as redes sociais do clube.

Wesley Tanque, que assinou 15 golos e seis assistências em 38 jogos no campeonato boliviano, ao serviço do Atlético Palmaflor, chega agora a Portugal, aos 25 anos, após ter passado também por Brasil, Alemanha, República Checa e El Salvador.

A formação de Jorge Casquilha procura, desta forma, continuar a reformular o plantel no mercado de janeiro, que já viu a saída do ruandês Mutsinzi e a chegada do vice-campeão mundial sub-20 por Portugal Tiago Ferreira, numa altura em que ocupa o 17.º lugar no campeonato, com apenas oito pontos.

O Trofense prossegue a preparação para a deslocação ao terreno do Estrela de Amadora, que atualmente ocupa a terceira posição da II Liga, em duelo marcado para 08 de janeiro, às 14:00, a contar para a 15.ª jornada do segundo escalão do futebol português.