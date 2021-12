Trofense conquista terceiro triunfo consecutivo e "afunda" Varzim na estreia de Pedro Miguel

Com este resultado, o recém-promovido Trofense sobe para o nono lugar da tabela, com 20 pontos, e o Varzim mantém-se no penúltimo lugar, com sete pontos.

O Trofense conquistou este domingo o terceiro triunfo consecutivo, ao derrotar o Varzim por 3-1, na estreia de Pedro Miguel no banco dos poveiros, sem vitórias há oito jogos, na 14.ª jornada da II Liga.

Elias Achouri inaugurou o marcador, aos 22 minutos, Gustavo Furtado aumentou a vantagem, aos 30, Luís Silva ainda deu esperanças aos varzinistas, aos 34', mas Bruno Almeida sentenciou o encontro, aos 90+4, e deu a Francisco Chaló a terceira vitória em três jogos no comando dos trofenses.

Com este resultado, o recém-promovido Trofense sobe para o nono lugar da tabela, com 20 pontos, e o Varzim mantém-se no penúltimo lugar, com sete pontos.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Trofense, 1-3.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Elias Achouri, 22 minutos.

0-2, Gustavo Furtado, 30.

1-2, Luís Silva, 34.

1-3, Bruno Almeida, 90+2.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Luís Pinheiro (Bruno Tavares, 71), Cássio, Rodrigo Rego, Tiago Cerveira (George Ofosu, 86), Luís Silva, Rafael Assis (Zé Carlos, 82), Murilo (Nuno Valente, 71), Zé Tiago (Lessinho, 71), Tavinho e Heliardo.

(Suplentes: Ismael, Raí Ramos, Nuno Valente, Lessinho, André Leão, George Ofosu, Zé Carlos, Agdon e Bruno Tavares).

Treinador: Pedro Miguel.

- Trofense: Rodrigo, Daniel Liberal, Mutsinzi, João Paulo, Simão Martins, Tiago André, Vasco Rocha (Beni, 90+5), Matheus Índio, Bruno Almeida, Gustavo Furtado (Keffel, 67) e Elias Achouri (Rodrigo Ferreira, 88).

(Suplentes: Rogério, Rafa Alves, Andrézinho, Beni, Abel, João Faria, Caio Marcelo, Keffel e Rodrigo Ferreira.)

Treinador: Francisco Chaló.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Tiago (32), Vasco Rocha (38), Murilo (45), Luís Pinheiro (66), Lessinho (89 e 90+4), Luís Silva (90) e Bruno Almeida (90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Lessinho (90+4).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.