Trofense bate Vilafranquense com hat-trick de Capita e fecha 2021/22 a sorrir

Nortenhos arrecadaram o quarto triunfo consecutivo, chegando aos 40 pontos e subindo, à condição, à 13.ª posição

Um 'show' de Capita garantiu a melhor despedida da temporada ao Trofense, que bateu este sábado o Vilafranquense, por 4-2, na 34.ª e última jornada da Liga SABSEG.

Numa partida disputada no Estádio Municipal de Rio Maior, valeram à equipa da Trofa o golo de Achouri (12 minutos) e o hat-trick de Capita (60, 74 e 78), ao passo que os tentos de Nathan Bizet (68) e Bernardo Martins (70) foram insuficientes para os ribatejanos finalizarem a temporada a somar pontos.

Desta forma, o Trofense arrecadou o quarto triunfo consecutivo, chegando aos 40 pontos e subindo, à condição, à 13.ª posição, tendo de aguardar o desfecho do encontro do Estrela da Amadora, agendado para domingo, para conhecer a classificação final da temporada.

Já o Vilafranquense encerra o campeonato em 12.º lugar, com 41 pontos, e com o mesmo registo com que iniciou a prova: três derrotas seguidas.

No primeiro tempo, os visitantes foram sempre a equipa mais perigosa e, aos cinco minutos, Djalma teve a primeira oportunidade de golo, após um desentendimento na defensiva do Vilafranquense, mas valeu a boa defesa de Adriano Facchini.

Ainda antes do quarto de hora, a equipa comandada por Sérgio Machado iria chegar ao golo, aos 12 minutos, quando Achouri, que tinha visto o guarda-redes ribatejano defender um remate no minuto anterior, deu o melhor final a uma jogada que começou numa perda de bola de Léo Bahia em zona recuada.

O angolano Djalma ainda dispôs de três oportunidades para aumentar a vantagem dos visitantes no primeiro tempo, mas seria Capita, já no segundo tempo, a fazer o segundo da formação da Trofa, antes de Nathan Bizet, que tinha substituído Prince Mendy, reduzir a diferença através de um portentoso remate de fora da área.

Com o tento do francês, os piranhas do Tejo galvanizaram-se e, logo no minuto seguinte, chegariam ao empate por intermédio de Bernardo Martins. Contudo, Capita voltaria a marcar por duas vezes, consumando o hat-trick e o triunfo do Trofense.

Leia também Internacional Haaland despediu-se desta forma incrível dos adeptos do Dortmund Haaland disputou este sábado o último jogo pelo Dortmund, frente ao Hertha, e foi ovacionado pelos adeptos. Avançado vai jogar no City na próxima época. Veja o momento abaixo