Trofense apresenta o quarto reforço: Vilson Caleir

Médio formado no Marítimo reforça clube da II Liga

Vilson Caleir é o quarto reforço do Trofense para a segunda temporada na II Liga portuguesa de futebol, com o antigo médio das formações B e sub-23 do Marítimo a assinar um contrato de dois anos, anunciou hoje o clube.

O português, de 23 anos, rompeu assim uma ligação de cinco anos com os insulares para se juntar à formação de Sérgio Machado, que hoje arrancou com os trabalhos de preparação para a nova época.

Caleir junta-se aos reforços Tiago Antunes, João Traquina e Tiago Manso entre as 'caras novas' no plantel dos trofenses, enquanto Rodrigo Moura (Desportivo de Chaves), Matheus Índio (Vitória de Guimarães) e Vítor São Bento (Sporting da Covilhã) deixaram o clube.