Trofense acusa diretor do Estrela da Amadora de agressões à porta do hotel

Clube da Trofa acusa Ricardo Fernandes, diretor de segurança do Estrela da Amadora, de ter agredido Pedro Rúben Carvalho, team manager da equipa nortenha

O Trofense acusa Ricardo Fernandes, diretor de segurança do Estrela da Amadora, de ter agredido Pedro Rúben Carvalho, team manager do clube nortenho. O encontro entre os dois terá acontecido no hotel onde a equipa da Trofa estagiou esta sexta-feira, tendo em vista o encontro de hoje , no terreno do Casa Pia.

Ainda segundo O JOGO apurou, o Trofense vai emitir um comunicado ainda hoje, estando a equacionar uma exposição à Liga e à Federação Portuguesa de Futebol.

Contactado por este jornal, André Geraldes, presidente da SAD do Estrela da Amadora, demarca-se do caso, garantindo que a "administração não tem conhecimento do caso".

As desavenças entre Ricardo Fernandes e Pedro Rúben Carvalho já vêm do jogo da primeira volta, entre o Trofense e o Estrela da Amadora, e que motivaram um castigo de 93 dias ao diretor de segurança do clube da Reboleira.