Troca na II Liga: lateral-direito chega ao Varzim proveniente do Feirense

Tiago Almeida é reforço do Varzim

Redação com Lusa

Experiente jogador é reforço do Varzim.

O Varzim, da II Liga, anunciou esta quinta-feira a contratação do defesa Tiago Almeida, que alinhava no Feirense, também do segundo escalão nacional.

O lateral-direito luso-caboverdiano, de 30 anos, é o primeiro reforço dos poveiros após a reabertura do mercado de transferências, mas a duração e o formato do vínculo não foram divulgados.

Tiago Almeida tinha sido contratado pelo Feirense no início da época, mas cumpriu apenas quatro jogos.

O defesa conta ainda no currículo com passagens por Académica de Viseu, União da Madeira, Belenenses, Moreirense, Vitória de Guimarães, e também pelos romenos do Politehnica Iasi e Hermmanstadt.

Em declarações ao site do Varzim, Tiago Almeida falou do seu novo clube como "um emblema histórico no futebol português", considerando que a ida para a Póvoa de Varzim "foi a melhor decisão".

"Acredito muito no projeto do Varzim. É um clube que quis sempre representar e onde tenho tudo para ser feliz neste novo desafio", disse o defesa-direito.

O Varzim ocupa, atualmente, o último lugar da II Liga, com apenas 10 pontos somados em 15 jornadas.