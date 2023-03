Trio de ataque leva a Académico de Viseu ao topo 

Clóvis, Quizera e Ott participaram em 32 dos 39 golos dos viseenses na II Liga: 82 por cento

A época sensacional do Académico de Viseu, quarto classificado da II Liga e na luta pela subida, muito se deve ao contributo do habitual trio de ataque. Entre golos e assistências, André Clóvis, Famana Quizera e Gautier Ott participaram em 32 dos 39 tentos marcados pelos viseenses na Liga SABSEG, uma percentagem a rondar os 82 por cento dos golos feitos pela equipa.

André Clóvis, o nome maior nesta conta e melhor marcador do campeonato, já faturou por 20 vezes, deixando o segundo classificado, Nenê, do Vilafranquense, a seis de distância. Aliás, o alto rendimento do avançado brasileiro, 25 anos, emprestado pelo Estoril, levou mesmo a SAD viseense a avançar para a compra do seu passe em janeiro, com os canarinhos a receberem 1,25 milhões de euros.

Nas alas, Quizera, que na época passada se tinha estreado pelos beirões, foi adquirido no verão aos alemães do Borussia Moenchengladbach e já fez cinco golos e duas assistências - para Ícaro, diante do Vilafranquense, e para Arthur Chaves contra o Covilhã. Já o extremo francês Gautier Ott, que assinou até 2026, proveniente dos alemães do Hoffenheim, marcou apenas duas vezes no campeonato, mas tem-se notabilizado ao nível das assistências, com três passes para golo, servindo Yuri Araújo, ante o Farense, Roberto Massimo, frente ao Mafra, e Jonathan Toro no jogo contra o Covilhã.