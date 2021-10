Três penáltis, uma expulsão e polémica no jogo entre Penafiel e Mafra

Encontro da sétima jornada da Liga SABSEG acabou com a vitória do Penafiel por 2-1.

O Penafiel recebeu e venceu o Mafra, por 2-1, na sétima jornada da Liga SABSEG, num jogo decidido na segunda parte e que ficou marcado por três grandes penalidades, uma expulsão e várias decisões polémicas.

O Penafiel foi mais feliz no jogo e beneficiou de duas grandes penalidades, em decisões que deixaram dúvidas, para vencer e se destacar do Mafra, reduzido a 10 elementos desde os 51 minutos, subindo ao quarto lugar, com 13 pontos, contra 10 do Mafra, agora quinto.

As duas equipas foram a jogo com os mesmos pontos, no primeiro terço, próximas do pódio, e fiéis à sua forma de jogar, proporcionando "duelos" intensos, com superioridade do Mafra no primeiro tempo.

A equipa orientada por Ricardo Sousa apresentou-se bem distribuída no terreno, com os jogadores bem próximos entre si, e subida o suficiente para retirar a iniciativa ao Penafiel, cujos elementos mais adiantados eram obrigados a recuar para ajudar a fechar espaços, ficando, por isso mesmo, afastados da sua zona de ação.

Andrezinho, em dois momentos, e Pedro Aparício protagonizaram os primeiros remates, mas na retina de todos ficou a jogada de envolvimento coletivo do Mafra, aos 41 minutos, com a bola circular por vários elementos, ao primeiro toque, valendo um desvio da defesa penafidelense a impedir o golo, que Caio Secco negou, também, a seguir, na marcação do respetivo pontapé de canto.

Pedro Ribeiro emendou a mão ao intervalo e reduziu a defesa do Penafiel a quatro elementos, reforçando o meio-campo, e a equipa melhorou, beneficiando, aos 51 minutos, de uma grande penalidade, por alegada falta de Pedro Barcelos, que seria expulso por acumulação de amarelos, sobre Robinho na área do Mafra, que Roberto converteu.

Em desvantagem no marcador e em elementos de campo, o Mafra nunca se retraiu e chegou ao empate 10 minutos depois, por Gui Ferreira, também de grande penalidade, a castigar uma alegada mão na bola de João Amorim na área penafidelense.

O jogo partiu, várias quezílias e faltas também quebraram o ritmo, num final de encontro com oportunidades nas duas balizas, destacando-se mais, como seria de esperar, Miguel Santos, que nada conseguiu fazer aos 90+7 minutos, face novamente a Roberto, da marca de grande penalidade, por alegada mão de Bruno Silva, em mais uma decisão polémica.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Mafra, 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Roberto, 53 minutos (grande penalidade).

1-1, Gui Ferreira, 63 (grande penalidade)

2-1, Roberto, 90+7 (grande penalidade).

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Gonçalo Loureiro (Zé Valente, 46), Lucas Tagliapietra, Silvério, Edson Farias, João Amorim (Ronaldo Tavares, 70), David Caiado, Simãozinho (Ruca, 46), Robinho (Ludovic, 89), Roberto e Rui Pedro (Feliz Vaz, 70).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Vitinha, Ruca, Zé Valente, Feliz Vaz, Édi Semedo, Pedro Prazeres, Ludovic e Ronaldo Tavares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Mafra: Miguel Santos, Tomás Domingos, Bura (Pedro Pacheco,08), Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Inácio Miguel, Pedro Aparício (Chano, 62), Leandrinho, Rodrigo Martins (Kikas, 71), Pedro Lucas (Vítor Gabriel, 62) e Andrezinho (Bruno Silva, 71).

(Suplentes: Renan, Pedro Pacheco, Bruno Silva, Lucas Marques, Leandro Silva, Chano, Okitokandjo, Kikas e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Andrezinho (03), Silvério (30), Pedro Barcelos (39 e 51), Simãozinho (43), João Amorim (62), Feliz Vaz (72) e Roberto (90+10). Cartão vermelho direito para Pedro Lucas, no banco de suplentes, aos 72 minutos, e por acumulação de amarelos para Pedro Barcelos, aos 51.

Assistência: Cerca de 300 espetadores.