Três golos de cabeça, de três defesas, dão triunfo ao Penafiel sobre o Cova da Piedade

Pedro Ribeiro é o treinador do Penafiel

Redação com Lusa

O Penafiel venceu este sábado no terreno do Cova da Piedade por 3-2, numa partida da 12.ª jornada da II Liga na qual os defesas visitantes acabaram por fazer a diferença no marcador.

David Santos (31 minutos), Coronas (76') e Paulo Henrique (86'), todos de cabeça, fizeram os três golos dos durienses e garantiram os três pontos para a sua equipa.

Com este triunfo, o Penafiel subiu provisoriamente ao quinto lugar da II Liga, com os mesmos pontos que o Mafra (terceiro) e Feirense (quarto), enquanto o Cova da Piedade aguarda no 10.º lugar pelo desfecho das restantes partidas.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Penafiel, 2-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, David Santos, 31 minutos.

1-1, Pepo, 55.

1-2, Coronas, 76.

1-3, Paulo Henrique, 86.

2-3, Cele, 88 (grande penalidade).

Equipas:

Cova da Piedade: Adriano Facchini, Gonçalo Tavares, Simão Júnior (Cele, 46), Zarabi, Gonçalo Maria, João Meira, João Patrão, Arnold, Pepo (Balogun, 80), Miguel Rosa (João Oliveira, 46) e João Vieira.

(Suplentes: Cléber Santana, Cele, Kakuba, Yan Victor, Varela, Wilson Kenidy, Balogun, Filipe Maio e João Oliveira).

Treinador: Toni Pereira.

Penafiel: Luís Ribeiro, Capela, David Santos, Paulo Henrique, Coronas, Vasco Braga, João Amorim (Franco, 84), Simãozinho (Denis, 90+2), Ludovic (Pedro Prazeres, 84), Wagner (Gustavo Henrique, 90+2) e Ronaldo (Pedro Soares, 74).

(Suplentes: Emanuel Novo, Vitinha, Leandro, Franco, Rafa Sousa, Denis, Pedro Prazeres, Pedro Soares e Gustavo Henrique).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: João Bento (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Arnold (57), Gonçalo Tavares (70), João Meira (79), João Patrão (90+4) e Pedro Soares (90+4).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.