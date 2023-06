Treinador do Vilaverdense: "Fomos das melhores equipas da Liga 3, senão a melhor"

Declarações de Ricardo Silva, treinador do Vilaverdense, após a vitória frente à B SAD (1-0, 2-1 em agregado), que lhe garantiu a promoção à II Liga.

Reação: "É o dia mais feliz da minha carreira. Não da minha vida, porque tenho dois filhos e esses foram muito superiores a este, mas a nível desportivo claramente. Ando há procura disto há 20 anos. Carreira a pulso, o meu percurso fala por mim, nunca ninguém me deu nada no futebol, o futebol é que me tem dado algumas coisas fruto do que é o nosso dia-a-dia. Um agradecimento a todos os jogadores, especialmente a estes que hoje me ajudaram a subir de divisão num clube que subiu pela primeira vez. Duas subidas consecutivas, também acho que é algo inédito no futebol português".

Subida justa? "Fomos sempre uma equipa muito capaz. Uma equipa que apaixonou o futebol português e o futebol amador. A Liga 3 foi muito competitiva, fomos das melhores equipas, senão mesmo a melhor. Acho que ninguém me leva a mal se disser isto. Não estivemos na decisão final por um ponto, mas quem lá esteve também mereceu e também está bem entregue esse troféu. Foi um play-off com um percurso sinuoso e difícil porque tivemos de eliminar um adversário ótimo, como o Braga B, e agora o antepenúltimo classificado da II Liga. Uma equipa muito boa e em que alguns jogadores podem chegar ao topo do futebol nacional. Uma palavra para a B SAD e espero que fiquem mais fortes, mas agora é usufruir e fazer com que este dia seja inesquecível até ao fim".

Vai continuar no clube? "Não é o momento para falar disso. Temos algo que nos liga ao clube contratualmente, evidentemente que há outras coisas. Quando se tem um percurso destes, é normal que também o treinador saia valorizado, mas não é o momento de falar. O que sei é que o Vilaverdense irá continuar a ser uma equipa muito competitiva na II Liga, com estes jogadores, com outros jogadores. Temos uma estrutura muito boa. Toda a gente sabe o que o nosso investidor, o grupo e o clube quer fazer e para onde quer caminhar, portanto iremos ser uma equipa seguramente difícil na II Liga".

​​​​​​​Apoio nas bancadas: "Os adeptos foram fantásticos, muita família dos jogadores, muita emoção. Fizeram praticamente 400 quilómetros para estarem aqui. Foram incansáveis. Sentimos de início ao fim e fizeram-se bem ouvir. Uma vitória que dedicamos por inteiro a estes adeptos que ao longo da época nos foram empurrando em muitos desafios".