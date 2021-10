Treinador do Feirense eleito o melhor da Liga SABSEG em setembro

Rui Ferreira foi o mais votado no escalão secundário e superou os adversários Luís Freire (Rio Ave, 14,47%) e Nélson Veríssimo (Benfica B, 11,84%)

Rui Ferreira, treinador do Feirense, foi eleito o melhor da Liga SABSEG durante o mês de setembro, anunciou, esta quarta-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que promoveu uma votação feita pelos homólogos na competição.

O técnico de 48 anos, a cumprir a segunda temporada no emblema de Santa Maria da Feira, reuniu a preferência dos técnicos ao receber 44,74 dos votos, tendo superado Luís Freire (Rio Ave, 14,47%) e Nélson Veríssimo (Benfica B, 11,84%).

Rui Ferreira convenceu a maioria com as exibições do Feirense diante da Académica e do Rio Ave, incapazes de marcar golos e que foram derrotados, respetivamente, por 1-0 e 0-4, triunfos que serviram para ascender à liderança da Liga SABSEG.