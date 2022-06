Transferência de Afonso Sousa mais perto

Afonso Sousa, jogador da seleção portuguesa sub-21 e do Belenenses

O negócio está avaliado em 800 mil euros, sendo que metade vai para o FC Porto

Está cada vez mais perto a saída de Afonso Sousa para o Lech Pozman. Ao que O JOGO apurou, o médio-ofensivo, de 22 anos, já acordou um contrato de três anos com o campeão polaco, faltando só acertar alguns detalhes com a SAD do Belenenses, nomeadamente a forma de pagamento.

O negócio está avaliado em 800 mil euros, sendo que metade vai para o FC Porto.