Torrense vence pela segunda vez consecutiva e afunda Covilhã

Os golos de Patrick Fernandes, Cícero Alves e Santiago Godoy permitiram ao Torreense vencer o Covilhã por 3-1, em jogo da 27.ª jornada da Liga SABSEG, disputado este sábado em Torres Vedras.

Com este resultado, o Torreense, que arrecadou a segunda vitória consecutiva, é oitavo classificado, com 37 pontos, ao passo que os covilhanenses, que carregam a lanterna-vermelha do campeonato, com 21 pontos, averbaram o terceiro desaire seguido e têm a tarefa ainda mais complicada na luta pela permanência.

Já depois de Patrick Fernandes ter ficado próximo de inaugurar o marcador através de golo com nota artística, o Covilhã desperdiçou a melhor oportunidade de que dispôs na primeira parte.

Aos 23 minutos, Gustavo Marques protagonizou uma entrada imprudente sobre Aponza dentro da área do Torreense, mas, na conversão da grande penalidade, Gilberto Silva não teve engenho para bater Vágner, que adivinhou o lado e segurou o empate.

Quem não marca sofre e foi mesmo o que aconteceu instantes depois: aos 34 minutos, Cícero Alves desmarcou Patrick Fernandes e o avançado, na cara de Bruno Bolas -- que podia ter feito melhor --, desviou para o primeiro tento da tarde.

No recomeço da etapa complementar, o treinador Alexandre Costa colocou Kukula para tentar alterar o rumo dos acontecimentos, mas foi a formação comandada por Pedro Moreira a obrigar a nova mexida no marcador: aos 47 minutos, o médio Cícero Alves surgiu em zona de finalização e, a passe de Frédéric Maciel, dilatou a diferença.

Aos 68 minutos, o avançado Aponza reduziu para os 'leões da Serra', e, 10 minutos depois, o empatou só não chegou porque Vágner esteve novamente em grande plano e defendeu o cabeceamento de Lucão.

Aos 88 minutos, Juan Balanta intercetou um passe do guarda-redes Bruno Bolas e 'disparou' à barra, sendo que, já na compensação, Santiago Godoy teve melhor pontaria e sentenciou o resultado final a favor da formação de Torres Vedras.