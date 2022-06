Torreense anuncia terceira renovação de contrato para a próxima época

Redação com Lusa

Cícero Alves junta-se a Mateus e João Pereira no leque de renovações do Torreense.

O Torreense anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com o médio Cícero Alves, que irá acompanhar o clube no regresso à II Liga.

O médio, de 25 anos, vai representar o emblema azul-grená pela segunda época consecutiva e é a terceira renovação conhecida no plantel comandado por Nuno Manta Santos.

Isto porque, durante a semana, já haviam sido anunciadas as continuidades do avançado Mateus e do defesa João Pereira.

"Cícero, que chegou ao Torreense no início da época 2021/22, foi uma das peças-chave para que o clube tivesse alcançado os seus objetivos", pode ler-se na nota de imprensa.

Na última temporada, o brasileiro, que em Portugal já representou o Estoril e o Cova da Piedade, contribuiu com três golos em 23 jogos para a conquista da primeira edição da Liga 3.