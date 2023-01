Torreense vence Feirense e fecha primeira volta fora da zona de despromoção

O jogo começou com 1h30 horas de atraso, devido a um problema numa das torres de iluminação do estádio.

O Torreense venceu esta segunda-feira o Feirense, por 4-2, no jogo que encerrou a 17.ª jornada da II Liga, e terminou a primeira volta a salvo dos lugares de despromoção.

No jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, a equipa da casa, que pontua há quatro rondas consecutivas e atravessa a melhor fase da temporada, conseguiu fechar a primeira volta do campeonato em zona segura, subindo ao 14.º posto do campeonato, com 18 pontos.

Já o Feirense - que não perdia no campeonato desde o dia 18 de outubro, na derrota com o Moreirense, por 1-2, em partida da nona jornada - viu a sua invencibilidade dos últimos três meses ser quebrada, encerrando a primeira metade da competição em sétimo lugar, com 24 pontos.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Feirense, 4-2.

Ao intervalo: 2-0.

Marcador:

1-0, Patrick Fernandes, 07 minutos.

2-0, Frédéric Maciel, 34.

2-1, Jardel Silva, 60.

3-1, Santiago Godoy, 76.

4-1, Gustavo Marques, 81.

4-2, João Paredes, 83.

Equipas

- Torreense: Vagner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, Diego Raposo (Jovan Lukic, 77), Cícero Alves (Santiago Godoy, 62), João Lameira, Frédéric Maciel (Renato Santos, 86), Patrick Fernandes (Neneco Renteria, 61) e Picas (Juan Balanta, 63).

(Suplentes: Carlos Henriques, João Pereira, Guilherme Morais, Santiago Godoy, Juan Balanta, Renato Santos, Neneco Renteria, Keffel Resende e Jovan Lukic).

Treinador: Pedro Moreira.

- Feirense: Arthur Augusto, Sidney Lima, João Pinto (Cláudio Silva, 46), Washington (João Paredes, 68), Samuel Teles (João Oliveira, 37), João Tavares, Fábio Espinho (Jorge Teixeira, 37), Lucas Santos (Tiago Dias, 37), André Rodrigues, Jardel Silva e João Paulo.

(Suplentes: Rogério Santos, Igor Rodrigues, João Paredes, João Oliveira, Jorge Teixeira, Cláudio Silva, Tiago Dias e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Samuel Teles (09), Sidney Lima (14), Diego Raposo (17), Gustavo Marques (45+1), João Pinto (45+2), João Tavares (72), Santiago Godoy (77) e André Rodrigues (82).

Assistência: 588 espectadores.