Torreense vence e apanha FC Porto B na classificação

A formação comandada por Pedro Moreira, que não vencia há duas jornadas, sobe provisoriamente ao sexto lugar, com 31 pontos, os mesmos do que a formação azul e branca,

O Torreense regressou às vitórias depois de vencer o FC Porto B, por 3-0, em jogo da 24.ª jornada da II Liga SABSEG.

Desta forma, a formação comandada por Pedro Moreira, que não vencia há duas jornadas, sobe provisoriamente ao sexto lugar, com 31 pontos, os mesmos do que a formação azul e branca, mas com vantagem no confronto direto.

Já depois de Patrick Fernandes ter ameaçado por duas vezes, Frédéric Maciel chegou mesmo ao golo. Aos 33 minutos, na sequência de uma jogada de insistência, o médio, que passou pela formação e pela equipa B do FC Porto, aproveitou um cruzamento à direita do ataque para, de primeira, inaugurar o marcador.

O FC Porto B ainda respondeu, por Gonçalo Borges, mas foi o emblema azul-grená a chegar ao segundo golo por João Lameira, aos 71.

No dia em que assinalou o 50.º jogo pelo Torreense, o capitão, ainda distante da baliza contrária, disparou ao ângulo superior esquerdo, sem hipóteses para Gonçalo Ribeiro.

Aos 76, Juan Balanta, que tinha entrado dois minutos antes, fez o terceiro golo da equipa liderada por Pedro Moreira, cabeceando sem qualquer oposição a um cruzamento à direita de Renato Santos, ele que também tinha entrado já no decorrer da segunda parte.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - FC Porto B, 3-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Frédéric Maciel, 33 minutos.

2-0, João Lameira, 71.

3-0, Juan Balanta, 77.

- Torreense: Vágner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Keffel Resende, Cícero Alves (Guilherme Morais, 83), João Lameira, Diego Raposo (Renato Santos, 67), Frédéric Maciel (Juan Balanta, 75), Patrick Fernandes (Harramiz, 67) e João Vieira (Jovan Lukic, 75).

(Suplentes: Carlos Henriques, Guilherme Morais, Santiago Godoy, Harramiz, Rui Silva, Juan Balanta, João Paulo, Renato Santos e Jovan Lukic).

Treinador: Pedro Moreira.

- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Romain Correia, Zé Pedro, Rodrigo Fernandes, Rodrigo Ferreira (Martim Fernandes, 63), Sidnei Tavares (Abraham Marcus, 46), Bruno Costa, João Mandes, Gonçalo Borges (Nilton Varela, 73), Vasco Sousa (Luís Mota, 73) e Wendel Silva (Luan Brito, 63).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Martim Fernandes, Gabi Brás, Rui Monteiro, Luan Brito, Levi Faustino, Nilton Varela, Luís Mota e Abraham Marcus).

Treinador: António Folha.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Nuno Campos (13), Diego Raposo (21), Gustavo Marques (28), Sidnei Tavares (45), Martim Fernandes (64) e Keffel Resende (80).