Torreense regressa aos triunfos à custa do Leixões

Redação com Lusa

Com este resultado, a equipa de Pedro Moreira regressa aos triunfos, subindo provisoriamente ao sétimo posto, com 40 pontos

Patrick Fernandes e Santiago Godoy garantiram a vitória do Torreense sobre o Leixões, por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da II Liga SABSEG, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Com este resultado, a equipa de Pedro Moreira regressa aos triunfos, subindo provisoriamente ao sétimo posto, com 40 pontos, ao passo que os comandados de Vítor Martins viram quebrado o ciclo de duas vitórias seguidas, e são 11.º classificados, com 36 pontos.

A formação da casa começou mais astuta e chegou mesmo ao primeiro golo, aos 10 minutos, num lance em que Juan Balanta isolou Patrick Fernandes, que, na cara de Beunardeau, faz um chapéu perfeito.

Aos 28 minutos a partida ficou mais fácil para o conjunto de Torres Vedras, depois de o avançado Ricardo Valente ter sido expulso.

Já em período de compensação, e quando o Leixões apostava tudo para chegar ao empate, a equipa da casa voltou a marcar; a bola sobrou para Santiago Godoy, que percorreu meio-campo sem oposição para fazer o segundo golo da tarde e selar o resultado final.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Leixões, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Patrick Fernandes, 10 minutos.

2-0, Santiago Godoy, 90+2.

Torreense: Vagner, Nuno Campos, João Pereira, João Afonso, Keffel Resende, João Lameira, Jovan Lukic (Joe-Loic Affamah, 75), Diego Raposo (Neneco Renteria, 75), Juan Balanta (João Paulo, 88), Harramiz (Santiago Godoy, 60) e Patrick Fernandes (Picas, 60).

(Suplentes: Léo Navacchio, Guilherme Morais, Santiago Godoy, Rui Silva, Joe-Loic Affamah, João Paulo, Picas, Renato Santos e Neneco Renteria).

Treinador: Pedro Moreira.

Leixões: Quentin Beunardeau, Pedro Coronas (João Amorim, 73), Nemanja Calasan, Brunão, Miguel Ângelo (Joel Ferreira, 62), Alhassan Wakaso, Fabinho, João Oliveira (Agostinho, 46), Paulo Alves (Emmanuel Dasse, 80), Thalis Henrique (Tiago Morais, 62) e Ricardo Valente.

(Suplentes: Ricardo Moura, Evrard Zag, Moisés Conceição, Agostinho, Tiago Morais, Joel Ferreira, Emmanuel Dasse, João Amorim e João Meira).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Diego Raposo (27), João Lameira (29), Fabinho (30), Keffel Resende (74), Alhassan Wakaso (82) e Neneco Renteria (83). Cartão vermelho direto para Ricardo Valente (28).