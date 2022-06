Torreense realiza primeiro treino de pré-época na segunda-feira

O plantel comandado por Nuno Manta Santos, que avança para a segunda temporada consecutiva ao leme da equipa, vai realizar a primeira sessão no Estádio Manuel Marques.

O Torreense iniciou esta sexta-feira os trabalhos de preparação para o regresso à II Liga portuguesa de futebol, com a realização de exames médicos, enquanto o primeiro treino está agendado para segunda-feira.

O plantel comandado por Nuno Manta Santos, que avança para a segunda temporada consecutiva ao leme da equipa, vai realizar a primeira sessão no Estádio Manuel Marques.

O calendário de pré-época não é conhecido, porém, já se sabe que os azuis-grená deverão realizar um jogo de preparação diante do primodivisionário Vizela, no próximo dia 15 de julho.

Até ao momento, já são conhecidas três contratações e 13 renovações no plantel.

O guarda-redes Vágner, ex-Nacional, o médio Reko, ex-Estrela da Amadora, e o avançado João Oliveira, ex-Floridsdorfer AC, do segundo escalão austríaco, são as caras novas no emblema do Oeste.

Já da equipa que ajudou o clube a conquistar a edição de estreia da Liga 3, na última temporada, continuam o guarda-redes Carlos Henriques, os defesas João Pereira, Rui Silva e Pedro Machado, os médios Cícero Alves, Frédéric Maciel, João Lameira, Diego Raposo, Guilherme Morais e João Cardoso, e os avançados Mateus, Alex Freitas e Midana Sambú.