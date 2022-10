Torreense quebra invencibilidade do Estrela da Amadora na estreia de Pedro Moreira

Redação com Lusa

O emblema azul grená volta a vencer após três derrotas consecutivas.

Um grande golo do defesa Gustavo Marques garantiu este sábado o regresso do Torreense aos triunfos, por 1-0, diante do Estrela da Amadora, em jogo da oitava jornada da II Liga, em Torres Vedras.

Com este resultado, o emblema azul grená volta a vencer após três derrotas consecutivas - duas para o campeonato e uma para a Taça de Portugal -, e deixa a zona de despromoção, subindo ao 13.º lugar, com sete pontos.

Já o Estrela da Amadora vê a sua invencibilidade no campeonato ser quebrada ao fim de oito jornadas, mantendo-se provisoriamente em sétimo lugar, com 11 pontos.

Na estreia do treinador Pedro Moreira no campeonato, a formação do Oeste entrou melhor e dispôs das melhores ocasiões da primeira parte.

João Vieira teve duas boas oportunidades, aos 24 e aos 25 minutos, com Guilherme Morais, aos 38, a obrigar Bruno Brígido a uma intervenção apertada. De seguida, foi Gustavo Marques, de cabeça, a criar perigo.

Na etapa complementar, foi a equipa de Torres Vedras a entrar novamente melhor, tendo ficado perto do golo após um cabeceamento do defesa Gustavo Marques, aos 51 minutos.

Aos 74 minutos, a toada ofensiva dos visitados teve o seu êxito: a 30 metros da baliza, Gustavo Marques desferiu um portentoso remate ao canto superior esquerdo, sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Estrela da Amadora, que ainda se esticou para tentar evitar aquele que foi o primeiro tento da temporada para o defesa brasileiro.

Aos 80, respondeu o Estrela da Amadora, com Ronaldo Tavares a obrigar Vágner a uma grande defesa após um cruzamento atrasado de Capita, mas até ao fim o resultado não mais se alterou.