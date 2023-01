Torreense-Feirense adiado para as 19h30

Problemas com a iluminação do estádio

O Torreense-Feirense, da 17ª jornada da Liga SABSEG, esteve em risco de não realizar-se esta segunda-feira, como estava previsto.

Problemas com a iluminação do estádio em Torres Vedras começaram por atrasar o jogo, previsto para começar às 18h00 e quando se pensava que a partida seria adiada, a quarta das torres de iluminação do Estádio Manuel Marques começou, finalmente, a funcionar.

O início do jogo ficou marcado para as 19h30.