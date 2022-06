Torreense apresenta primeiro reforço para a temporada 2022/23

Vágner é a primeira cara nova do emblema recém-promovido à II Liga

O Torreense apresentou este sábado o primeiro reforço para a época 2022/23: Vágner.

O experiente guarda-redes, de 36 anos, deixou o Nacional e vai representar o quarto clube português da carreira, depois de também ter passado pelo Estoril e Boavista.

Formado no Atlético Paranaense, o brasileiro rumou à Madeira no verão passado, terminando uma etapa de duas épocas no Qarabag, do Azerbaijão.

Esta temporada, participou em 12 jogos no Nacional, que fechou a II Liga no sexto lugar.