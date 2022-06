Torreense anuncia mais uma renovação de contrato para 2022/23

Redação com Lusa

Defesa João Pereira avança para a terceira época consecutiva no Torreense.

O Torreense anunciou esta quinta-feira, em comunicado, a renovação de João Pereira, que segue para a terceira temporada seguida no clube, que na próxima época vai disputar a II Liga.

"João Pereira chegou ao SCUT no início de 2021, é um dos capitães do plantel, e foi determinante para o recente sucesso desportivo do clube", refere o documento.

Na última temporada, o defesa apontou um golo em 24 jogos, tendo ajudado a equipa a conquistar a Liga 3.

Desta forma, o futebolista, de 32 anos, é o segundo elemento conhecido no plantel que continuará às ordens do técnico Nuno Manta Santa.

Na quarta-feira, o emblema azul-grená já tinha anunciado a continuidade do experiente avançado Mateus, um dos heróis da subida ao segundo escalão do futebol português.

De saída estão o avançado Edinho, que já havia anunciado na última semana que deixava o clube, e o capitão David Rosa, que publicou uma nota de despedida nas redes sociais esta quarta-feira.

"Um ano inesquecível que termina com o sentimento de dever cumprido e um orgulho enorme em ser capitão deste clube. Obrigado a todos aqueles que me apoiaram nos altos e baixos de um ano longo e intenso. Um obrigado especial aos que me deram a possibilidade de fazer parte deste projeto de sonho", escreveu o defesa, de 32 anos, que alinhou pelo clube de Torres Vedras nas últimas duas temporadas.