Tondela vence B SAD e salta seis posições na Liga SABSEG

O Tondela deu um salto de seis posições na classificação da II Liga, com um triunfo por 2-0 na visita à B SAD, que termina a 24.ª jornada em lugar de play-off de manutenção.

Pedro Augusto, aos 24 minutos, e Rafael Barbosa, aos 69, foram os autores dos golos do Tondela, que sobe assim ao sexto posto da tabela classificativa, com 32 pontos, ao passo que a B SAD, que viu João Lima falhar um penálti, aos 42 minutos, é 16.ª, com 23.

Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras

BSAD - Tondela, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Pedro Augusto, 24 minutos.

0-2, Rafael Barbosa, 69.

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Bernardo Caldeira (Castro, 74), Boni, John Kelechi, Jójó, Rúben Oliveira, Braíma (Fabrício, 59), Samuel Lobato (Tavares, 78), Chico (Yaya, 78), Jefferson e João Lima.

(Suplentes: Dylan Silva, Tavares, Coxixo, Henrique, Yaya, Fofana, Castro, Saramago e Fabrício).

Treinador: Paulo Mendes.

- Tondela: Niasse, Tiago, Manuel Hernando, Ricardo Alves, Khacef, Jota, Bebeto (Betel Munhungo, 90+2), Pedro Augusto, Arcanjo (Strkalj, 62), Rafael Barbosa (Cuba, 90+2) e Daniel dos Anjos (Rúben Fonseca, 79).

(Suplentes: Tear, Alcobia, Fajardo, Betel Munhungo, Cascavel, Simão, Rúben Fonseca, Strkalj e Cuba).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Chico (14), Bernardo Caldeira (49), Bebeto (56) e Jójó (81).