Tondela regressa aos treinos no relvado quarta-feira

Depois de dois dias de exames médicos, segunda-feira e hoje, em que "compareceu todo o plantel" e marcou o regresso ao trabalho do clube beirão, os atletas, estão "todos de regresso" aos relvados para trabalharem com uma nova equipa técnica

O Tondela regressa esta quarta-feira aos treinos no relvado, após ter terminado hoje dois dias de exames médicos, no dia em que fechou a nova equipa técnica do clube que regressa à Liga SABSEG.

"A sessão de treino de estreia da temporada 2022/23 ocorrerá em 29 de junho no campo nº 2 do Complexo Desportivo do Estádio João Cardoso", afirma à agência Lusa fonte do clube que desceu no final da época à Liga SABSEG.

Depois de dois dias de exames médicos, segunda-feira e hoje, em que "compareceu todo o plantel" e marcou o regresso ao trabalho do clube beirão, os atletas, estão "todos de regresso" aos relvados para trabalharem com uma nova equipa técnica.

O novo treinador, Tozé Marreco, foi anunciado em 15 de junho e, hoje, o Tondela "fechou a equipa técnica com a chegada de um novo adjunto, Sandro Cunha, que se junta aos restantes elementos já apresentados".

Leia também Sporting Um "namoro antigo" do Sporting que pode custar 15 milhões Robertone, médio dos espanhóis do Almería tem 25 anos e o seu agente falou com O JOGO sobre o interesse do Sporting.

O plantel conta esta época com os guarda-redes Babacar Niasse, Philip Tear e Joel Sousa e, na defesa, Tiago Almeida, Naoufel Khacef, Jota, Ricardo Alves, Marcelo Alves, Manu Hernando e Rafael Alcobia, a única cara nova que sobe da formação.

No meio campo estão Pedro Augusto, Telmo Arcanjo, Iker Undabarrena e Rafael Barbosa e, nos avançados, Juan Boselli, Daniel dos Anjos, Ruben Fonseca e Tomislav Strkalj.

No calendário de jogos de preparação está o jogo de estreia, frente aos juniores, em 05 de julho, a partir das 10:00, em casa, no Estádio João Cardoso e tem já agendado outros jogos de preparação para a nova época.

Assim, a nove de julho, um desafio frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, no dia 13, frente à equipa B do Vitória de Guimarães, em 16 de julho, é frente ao Santa Clara e, no dia 22, é em casa do Gil Vicente, em Barcelos.