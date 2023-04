Tondela empata Oliveirense, que não vence há mais de mês e meio

Empate sem golos, em Oliveira de Azeméis. Beirões jogaram mais de uma hora com menos um elemento

Oliveirense e Tondela empataram sem golos, na tarde deste sábado, em partida referente à 26ª jornada da Liga SABSEG.

Os beirões jogaram mais de uma hora com menos um elemento, devido à expulsão de Pedro Augusto, mas a Oliveirense não conseguiu mais do que o empate e o sexto encontro seguido sem vencer.

Com este resultado, o Tondela é oitavo, com 33 pontos. A Oliveirense está mais abaixo, no 12º posto, com 31 pontos.