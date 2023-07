Tondela conquista, frente à Oliveirense, a primeira vitória da pré-época

Redação com Lusa

Daniel dos Anjos inaugurou o marcador a fechar a primeira parte, aos 35 minutos, levando o Tondela em vantagem para intervalo, no complexo desportivo do Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

O Tondela alcançou esta terça-feira a primeira vitória em jogos da pré-época, ao vencer em casa da Oliveirense, por 3-2, em encontro de preparação entre duas equipas da II Liga.

Ao primeiro minuto da segunda parte, num jogo de 70 minutos entre duas equipas da II liga, foi Carter quem colocou a vencer a formação de Fábio Pereira, que chegou aos 2-1, com Filipe Alves, cós 41 minutos.

O Tondela reagiu com Pedro Maranhão (46 minutos) a levar o Tondela ao empate e, seis minutos depois, foi Luís Rocha quem deu a vitória por 3-2 à formação de Tozé Marreco.

Com este resultado, o Oliveirense sofreu a primeira derrota, depois de se apresentar aos sócios no sábado, com um empate frente ao Fafe (Liga 3).

Já o Tondela alcançou a primeira vitória depois de ter começado os jogos de preparação com uma derrota, frente ao Canelas (Liga 3) e um empate na receção à Académica de Coimbra (Liga 3).